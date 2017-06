artikel-ansicht/dg/0/

Baku (dpa) Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen will Teamkollege Sebastian Vettel im Formel-1-Titelrennen vorerst noch nicht unterstützen. «Natürlich helfe ich Seb, wenn ich selbst die WM nicht mehr gewinnen kann», sagte der Finne in Baku vor dem Grand Prix von Aserbaidschan.

Zuletzt hatte sich der Routinier mehrfach verärgert darüber gezeigt, wenn es Hinweise auf eine Teamorder bei der Scuderia zugunsten von Vettel gab. Der Deutsche führt vor dem achten Saisonrennen am Sonntag die Gesamtwertung mit zwölf Punkten Vorsprung auf Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton an. Räikkönen hat als Vierter bereits 48 Zähler Rückstand auf Vettel.

Sebastian Vettel fordert unterdessen von seinem Ferrari-Team weitere Anstrengungen im Titelkampf der Formel 1. «Wir sind dieses Jahr gleichauf mit Mercedes. Jetzt ist es entscheidend, dass wir das Entwicklungstempo mitgehen können», sagte der WM-Spitzenreiter in Baku. Nach drei Jahren der Mercedes-Dominanz sei es zwar schon ein Riesenerfolg, dass die Scuderia wieder auf Augenhöhe mit den Silberpfeilen fahre. «Aber damit sind wir nicht zufrieden», sagte Vettel. Der 29-Jährige führt die Gesamtwertung vor dem Grand Prix in Aserbaidschan mit zwölf Punkten Vorsprung auf Mercedes-Star Lewis Hamilton an.