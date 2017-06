Stützpunkt Judo-Nordost möglich

artikel-ansicht/dg/0/

„Unser erstes Ziel bleibt es, die Stützpunkte in Berlin und Brandenburg zu erhalten. Wir sind aber mit der Strategie für Nordost auch schon weit. Zu prüfen ist, ob dieser Stützpunkt in Berlin oder Brandenburg erfolgversprechender ist“, sagt Daniel Keller, Präsident des Brandenburgischen Judo-Verbandes. Nächste Woche wird er mit dem Verbandskollegen in Mecklenburg-Vorpommern sprechen.Das Konzept soll möglichst Ende nächster Woche dem DOSB vorliegen. Danach müsse mit den zuständigen Landesministerien eine gemeinsame Lösung zur weiteren Finanzierung des Stützpunktes gefunden werden.

Dies vor allem angesichts der Ankündigung der Länder, ihre künftige Förderung zu reduzieren, sollte ihr Stützpunkt wegfallen. „Brandenburg unterstützt jährlich mit 750 000 Euro, Berlin mit etwa der Hälfte. Vom Bund kommt etwa jeweils ein Zehntel der Summe“, erklärt Keller. Das Konzept soll auch Aussagen zur künftigen Zahl einzuschulender Judoka treffen. Derzeit sind es in Berlin zehn, in Potsdam sechs und Frankfurt zwölf plus jeweils zwei optional für alle an der jeweiligen Sportschule angebotenen Sportarten.

Die Zukunft der Judo-Stützpunkte wird auch Thema der Präsidententagung am Wochenende in Frankfurt am Main sein. Im Wissen, dass viele Eltern von jetzigen Sportschülern verunsichert sind, betont der Brandenburger Judo-Präsident: „Allen Judoka wird zugesichert, dass sie bis zum Abitur gleich gute Bedingungen vorfinden und auch keine Abstriche am Leistungssport gemacht werden.“