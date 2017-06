15-Jähriger vermisst

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Angehörige und die Polizei bitten um Unterstützung bei der Suche nach einem verschwundenen 15-Jährigen. Martin Loll kommt aus Seelow, ist 1,67 m groß, und war zuletzt in einer Jugendeinrichtung in Frankfurt untergebracht. Das letzte Mal gesehen wurde er am 12. Juni im Lennépark. Kurz darauf ging bei der Polizei eine Vermisstenanzeige ein, wie Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß bestätigte. "Wer einen Anhaltspunkt hat, den bitten wir dringend, sich bei uns oder der Polizei zu melden", sagt Mutter Daniela Ritschi. Ihr Hilferuf bei Facebook wurde bis Mittwoch mehr als 3000 Mal geteilt wurde.