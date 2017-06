Russisches Viertelfinale beim Turnier in Halle

artikel-ansicht/dg/0/

Der an Nummer drei gesetzte Japaner musste bereits beim Stand von 2:3 aus seiner Sicht im ersten Satz wegen Problemen an der linken Hüfte passen. Nisikori hatte schon in den vergangenen beiden Jahren in Halle wegen Verletzungen vorzeitig aufgeben müssen. Chatschanow trifft im Kampf um den Halbfinaleinzug nun auf Andrej Rublew, der gegen seinen Landsmann Michail Juschni 6:0, 3:6, 6:3 gewann.