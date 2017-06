Mann dreht durch: Kita-Kind erleidet Schock

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In Falkensee hat am Mittwochmorgen ein fünfjähriges Kind einen Schock erlitten. Zuvor war es von einem 47-jährigen Mann laut Zeugenaussagen offenbar über einen Kitazaun gehoben und schließlich kopfüber geschüttelt worden. Das Kind fühlte sich laut Angaben der Polizie in der Folge "unwohl".