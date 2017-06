Feuerwehr bei zahlreichen wetterbedingten Einsätzen

artikel-ansicht/dg/0/

In der Birkbuschstraße in Steglitz sind mehrere Bäume umgestürzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Demnach stürzte ein Baum auch auf die Gleise der U-Bahnline 2 zwischen Ruhleben und Olympiastadion. In der Nussbaumallee in Westend und der Obstallee in Spandau drohten Bäume umzustürzen.