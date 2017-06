Viele Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Unwetter haben am Donnerstag einmal mehr die Feuerwehren zwischen Elbe und Oder auf Trab gehalten. In der Regionalleitstelle in Brandenburg/Havel herrsche Ausnahmezustand, sagte der Lagedienstführer Goran Ihrig. Am häufigsten seine umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste gemeldet.