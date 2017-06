Schweres Unwetter zieht ostwärts

artikel-ansicht/dg/0/

Offenbach (dpa) Das schwere Unwetter mit orkanartigen Sturmböen, bei dem am Donnerstag mindestens ein Mensch ums Leben kam, ist im Laufe des Nachmittags von Norddeutschland nach Osten gezogen. Die Gewitterzelle habe sich nochmals zu einem "extremen Bereich aufgeblasen", sagte Andreas Friedrich, Tornado-Beauftragter des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Nachdem in den Mittagsstunden bereits in Hamburg ein Tornado gesehen wurde, galt für den Nordosten Deutschlands weiterhin ein Tornadorisiko. Allerdings drohen Friedrich zufolge vor allem durch die Gewitterfront schwere Schäden.

Autos fahren am 22.06.2017 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) © dpa

"Wittenberg im Focus, Fernziel Dresden", twitterte der DWD am Nachmittag. Die Sturmböen könnten Geschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern in der Stunde erreichen. Außerdem drohten Hagel und Starkregen. Prognosen zufolge muss in besonders betroffenen Gebieten mit Wassermengen von stündlich 30 bis 35 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden. Gebietsweise könnte dies sogar noch übertroffen werden. Wegen des Unwetters waren in Norddeutschland und in Berlin der Zug- und Bahnverkehr beeinträchtigt.