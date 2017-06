artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) hat gegen den Viertligisten FC Energie Cottbus eine Geldstrafe in Höhe von 16 000 Euro verhängt und ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit angeordnet. Der Grund ist "fortgesetztes und unsportliches bzw. kriminelles Verhalten der Cottbuser Anhänger". So lautete die Urteilsbegründung des NOFV-Sportgerichts. Das teilte der ehemalige Bundesligist am Donnerstag mit.