INSEK wird fortgeschrieben

Zum Bildungsausschuss am Montag stellte Hubald den Abgeordneten erstmals die Fortschreibung des INSEK vor. Zu den sieben Handlungsfeldern gehören Stadtstruktur & Innenstadtstärkung, Wohnen, Wirtschaft & Beschäftigung, Soziales, Kultur & Bildung, technische Infrastruktur, Klimaschutz & Energieeinsparung sowie Stadtmarketing.

"Die bisherigen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Stadt haben sich in den letzten Jahren geändert. Momentan stoppt der zahlenmäßig stärkere Zuzug, auch aus dem ländlichen Raum, und der Rückzug ehemaliger Rathenower den Bevölkerungsrückgang. Auch die in Rathenow aufgenommenen Asylbewerber und Flüchtige tragen zu dieser Tendenz positiv bei", so der Stadtplaner. "So konnte der bisherige Trend der Fortzüge der Jahre seit 1990 im Jahr 2015 im Gesamt-Wanderungssaldo erstmals umgedreht werden."

Auch wenn die Kitas und Schulen der Stadt gerade kaum noch Kapazitäten haben, ist aber absehbar, dass die Bevölkerung im Jahr 2030 älter sein wird und die absolute und relative Zahl der Kinder und Jugendlichen wird in den nächsten Jahren wieder sinken.

"Trotz Sinken der Arbeitslosenquote ist die Zahl der Arbeitslosengeld II-Empfänger unverändert hoch", so Hubald weiter. "30 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Rathenow leben derzeit in Hartz-IV-Haushalten. 23 Prozent der Einschüler kommen aus Haushalten mit niedrigem sozialem Status. Das ist prozentual doppelt so hoch wie im Landkreis-Durchschnitt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist mit acht Prozent vier Mal so hoch wie im Kreisdurchschnitt."

Als Schlussfolgerungen der Zahlen und Prognosen zeigt das INSEK innovative Strategien auf. So zum Beispiel die künftige Nutzung von Kitas als generationsübergreifende Nachbarschaftszentren. Auch die Schulen könnten flexibel als Nachbarschaftszentren genutzt werden. So kann sich die Stadt die Seeger-Grundschule in Rathenow-West als künftiges Quartierzentrum vorstellen. Auf dem sozialen Gebiet wird unbedingt die aktive Sozialarbeit gefordert. Bisherige Kulturangebote müssten besser vernetzt werden. "Die Fortschreibung des INSEK ist ein offener und kooperativer Prozess und lässt gewissen Spielraum", so Jens Hubalds Fazit. "Auch die weichen Standortfaktoren müssen weiterentwickelt werden."

Nach dem Bildungsausschuss wird das INSEK jetzt noch in den weiteren Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung beraten. Auch eine Bürgerversammlung wird es dazu noch geben. Bis Ende des Jahres soll die Fortschreibung des INSEK durch die SVV beschlossen werden.

Stadtentwicklungsprogramme sind unter den Brandenburger Kommunen nicht so gängig, wie Jens Hubald meint. Ein Grund dafür ist, dass sie vom Land nicht finanziell gefördert werden. Aber für Fördermittel im Rahmen des Stadtumbaus werden solche Konzepte vom Land vorausgesetzt.