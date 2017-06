Sarg aus Helmut Kohls Haus getragen

artikel-ansicht/dg/0/

Ludwigshafen (dpa) Sechs Tage nach dem Tod des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl ist am Donnerstag der Sarg aus dem Haus in Ludwigshafen abgeholt worden. Sieben schwarz gekleidete Männer und eine Frau trugen ihn am Donnerstag vom Eingang des Bungalows im Stadtteil Oggersheim zu einem Leichenwagen, der auf der Straße parkte. Wohin der Sarg dann gebracht wurde, war zunächst unklar. Helmut Kohl war am vergangenen Freitag im Alter 87 Jahren gestorben und anschließend zuhause aufgebahrt worden. Ein europäischer Trauerakt ist für den 1. Juli geplant, Kohl soll anschließend auf einem Friedhof in Speyer beigesetzt werden.