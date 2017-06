SPD-Mitglieder lehnen eigenen Antrag ab

artikel-ansicht/dg/0/

Doch es kommt noch kurioser. Eine Äußerung in der Zeitung bewog den SPD-Ausschussvorsitzenden Sven Alisch(SPD)dazu, zu sagen: "Ich kann diese Vorlage nicht empfehlen." Was war passiert? Es ging um einen Zuschuss für die Betreuungsvereine. Sie kümmern sich um Menschen, die zum Beispiel wegen einer psychischen Erkrankung ihren Alltag nicht bewältigen können (RA berichtete). Weil der Landeszuschuss dieser Vereine nicht mehr an eine Kreisförderung gekoppelt ist, zog sich der Landkreis zurück. Dagegen legte die SPD nun den Antrag vor, doch jedem der vier Betreuungsvereine 10700Euro aus dem Landratshaushalt zuzureichen.

Alisch zitierte eine Passage, wonach der Vorsitzende des Neuruppiner Vereins, Manfred Guhs, gesagt hat, dass es "anfangs finanzielle Probleme" gegeben habe, die nun aber "ausgeräumt" seien. Guhs hatte das allerdings in anderem Zusammenhang geäußert und reagierte am Donnerstag überrascht: "Ich war leider zu der Sitzung nicht eingeladen. Aber das so auszulegen, dass der Verein gar keine finanziellen Probleme hat, ist so nicht richtig."

Auch Ina Muhß wunderte sich über das Votum. Die SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende ist Vorsitzende des Betreuungsvereins Wittstock. "Kein Zuschuss vom Kreis - das würde für uns das Aus bedeuten", sagte sie am Donnerstag. Das Geld sei einfach nötig, um ehrenamtliche Betreuer fachlich so zu schulen, dass sie von Gerichten eingesetzt werden können. Diese ehrenamtliche Arbeit ist Grundlage des Vereinssystems. Ohne auskömmliche Finanzierung würde die Betreuung auf freiberufliche Basis gestellt. "Dann wird auch der Kreis selbst mehr Betreuungsleistung erbringen müssen", warnte Muhß.

Die Kreisverwaltung lehnt den Zuschuss aber generell ab. Sozialdezernentin Waltraud Kuhne fehlen Angaben, von wo das Geld kommen soll. "Wir müssten die Verwendung des Geldes auch immer prüfen, was einen zusätzlichen Aufwand bedeutet", sagte sie.

Mehrere Abgeordnete störten sich zudem daran, dass im Antrag von einer "dauerhaften" Kreisförderung die Rede ist. "Das ist haushaltstechnisch für uns nicht machbar", meinte Sigrid Schumacher (B90/Grüne). Sie vermisste zudem den konkreten Nachweis eines Fehlbedarfs bei den Vereinen. Geklärt ist zumindest eines: Wenn der Kreis das beantragte Geld fließen lassen sollte, werde sich das Land nicht zurückziehen. "Dieser Zuschuss ist unabhängig von unserer Förderung", so Kuhne.