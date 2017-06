Steckelsdorf bleibt erreichbar

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583313/

Die rund 60 Betroffenen, die am Mittwochabend zur Einwohnerversammlung in das Steckelsdorfer Gemeindezentrum kamen, applaudierten spontan. Während der Bauarbeiten zur Erneuerung der Deck- und Binderschicht im Kreisverkehr, der Innenring-Bordsteine und die Neuregelung der Straßenabläufe sowie der Sanierung eines Abschnitts der Kreisstraße 6330 vom 20. Juli bis 25. August bleibt Steckelsdorf aus Rathenow-West und in umgekehrter Richtung durch eine Ampellösung für den Autoverkehr, wenn auch eingeschränkt, erreichbar. Voll gesperrt bleiben die Abfahrt vom Kreisverkehr in/aus Richtung Buckow und in/aus Richtung Steckelsdorf-Ausbau. Ebenso voll gesperrt wird das zu sanierende Teilstück der Kreisstraße vom Kreisverkehr zur B 188n in Richtung Buckow und Großwudicke bis zur Abfahrt "Am Reitplatz" auf Höhe der Ortslage Buckow. Die offizielle Umleitung wird über die L96/97 über Steckelsdorf und Großwudicke und über die B188n nach Rathenow ausgeschildert. "Die Lösung ist für die Anwohner von Steckelsdof-Ausbau sicher unbefriedigend, aber mehr wahr nicht zu erreichen", so Gursch. "Die Anwohner der Siedlung sind aber direkt an die Umleitung angebunden."

Zuständig für den Kreisverkehr ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Mit der Planung der gesamten Bauarbeiten wurde allerdings der ohnehin für die Kreisstraße zuständige Landkreis betraut. "Nach der Bauvergabe durch den zuständigen Bauausschuss am 12. Juni konnte die Baubehörde erst am 15. Juni mit dem Bauträger, der Strabag AG, über eine konkrete Ausführung der Bauarbeiten und einer für die Bürger akzeptablen Verkehrsführung sprechen", erklärte Martin Felstow vom Kreisbaudezernat auf die Bemerkung von Marco Schwarz, der sich als Betroffener eine frühere Information der Bürger durch den Landkreis gewünscht hätte.

"Die getroffene Regelung ist mit den Beteiligten, wie Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr abgesprochen." Der direkte Verkehr zwischen Rathenow-West und Steckelsdorf ist während der gesamten fünfwöchigen Bauzeit durch die Ampelregelung auf Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen beschränkt. Während der Schulferien ist der Busverkehr ohnehin eingeschränkt. Kleinere, durch Havelbus georderte Busse, sowie der Rettungsdienst können die direkte Fahrstrecke aber nutzen.

"Wir werden den alten Straßenbelag im Kreisverkehr innerhalb der ersten ein, zwei Wochen auf zwölf Zentimeter tief abfräsen. Das moderne Verfahren der anschließenden Oberflächenversiegelung mit Gussasphalt wird sich auch auf die Qualität und die künftige Haltbarkeit der sanierten Straßenabschnitte auswirken", sagte Stefan Bohnebuck, von der Strabag AG. "Eine mögliche temporäre Baustraße zwischen Rathenow-West und Steckelsdorf nördlich am Kreisverkehr vorbei, war nicht realisierbar."