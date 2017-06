Bürger-Engagement für Stolpersteine

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGZ) Sie sind klein und ins Pflaster gelassen: Stolpersteine fallen beim Gang durch die Stadt kaum auf. Der Hennigsdorfer Andreas Gärtner hat sich - angeregt durch einen Artikel in dieser Zeitung - jüngst auf die Suche nach diesen Steinen der Erinnerung gemacht, die der Kölner Künstler Gunter Demnig im Frühjahr 2006 in Hennigsdorf verlegt hat. Die Initiative dazu kam vom mittlerweile verstorbenen Dr. Helmut Fritsch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583316/

Erinnerung an Vertreibung und Ermordung: Die Familie von Ernst Blaschke konnte sich im Dezember 1933 durch Flucht dem Zugriff der Nationalsozialisten entziehen. Ihre Spur verlor sich in Spanien.

Erinnerung an Vertreibung und Ermordung: Die Familie von Ernst Blaschke konnte sich im Dezember 1933 durch Flucht dem Zugriff der Nationalsozialisten entziehen. Ihre Spur verlor sich in Spanien. © MZV

"Die ersten, die ich ansteuerte, waren die, die in der Neuendorfstraße an die Familie Blaschke erinnern sollen", berichtet Gärtner. Und da die Steine seiner Meinung nach ziemlich viel Patina angesetzt hatten, "unterzog ich sie kurzerhand einer Pflegekur". Von dem Ergebnis schickte er dem Generalanzeiger Fotos und stellte zufrieden fest: "Sie glänzen wieder und fallen nun dem einen oder anderen wieder auf."

Der Hennigsdorfer erinnert sich zudem daran, dass in anderen Städten Bürger Patenschaften über solche Stolpersteine abgeschlossen haben. Er regt an, dies auch in Hennigsdorf zu praktizieren. "Vielleicht finde ich Nachahmer", hofft er.

Aus dem Rathaus hieß es, dass der Fachdienst Öffentliche Anlagen für die Reinigung und Instandsetzung der Stolpersteine zuständig ist. "Die letzte Reinigung und Kontrolle erfolgte im März/April 2017. Schäden beziehungsweise Verschmutzungen sind uns derzeit nicht bekannt", schreibt Fachdienstleiter Dirk Asmus. Werde Derartiges festgestellt, handele man sofort.

In Hennigsdorf gibt es neun dieser Gedenksteine, mit denen an die Vertreibung und Ermordung von Juden, Kommunisten und Zeugen Jehovas während der Zeit des Hitler-Faschismus erinnert wird. Ernst Blaschke, dessen Familie vier Steine gewidmet sind, war Direktor bei AEG und wohnte in der Neuendorfstraße 46, die Anfang der 90er-Jahre abgerissen wurde. Dort steht jetzt das Blaue Wunder.