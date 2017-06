artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (GZ) Immer montags herrscht emsiges Treiben in der Libertasschule in Löwenberg - und das auch noch, wenn der Unterricht schon längst zu Ende ist.

Im Keller des Schulgebäudes haben sich die kleinen Künstler eingefunden, die Spaß daran haben, Bilder zu malen, Scherenschnitte herzustellen oder auch mit Ton und Wasser zu experimentieren. 14 Schüler aus der ersten bis vierten Klasse haben sich für den Kurs Kreatives Gestalten entschieden, der in Zusammenarbeit der Libertasschule und der Löwenberger Clubszene mit dem Mühlenhauptmuseum in Bergsdorf angeboten wird. Es ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiiertes Projekt, bei dem Aktivitäten auf lokaler Ebene unterstützt werden. Gefördert werden außerschulische beziehungsweise außerunterrichtliche Vorhaben, um die Kreativität der Kinder und Jugendlichen zu fördern, ob als kurzfristige Maßnahmen oder mittelfristige Projekte. "Wichtig ist, dass die Kinder ausprobieren, was ihnen liegt und gefällt. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihnen etwas nicht gefällt und sie wechseln", erklärt Liane Jung von der Clubszene den Ansatz. "Auch das ist eine wichtige Erfahrung, wenn sie merken, dass ihnen etwas nicht liegt."

Das ist jedoch bei der neunjährigen Lilly und ihrer Freundin Emilie, die beide die dritte Klasse besuchen, nicht der Fall. Voller Enthusiasmus sitzen sie an ihrem Tisch und malen. Auf dem Bild von Lilly ist ein Hund zu sehen. "Das ist Sammy", erklärt sie. Für ihn soll auch das Bild sein, als Unterlage für seinen Fressnapf. Denn es wird später, wenn es fertig ist, noch laminiert. "Dann kann er mit Wasser plempern. Das kann einfach abgewaschen werden", erklärt sie weiter. Auf dem Bild ihrer Freundin Emilie ist ein Fuchs zu sehen. Weil sie Füchse mag. "Sie sind klug und sehen schön aus", erklärt sie. Ihr Bild will sie als Unterlage für ihren Schreibtisch zu Hause nutzen.

Während Lilly und Emilie noch malen, ist Betreuerin Sabrina Schöpke bereits mit Lilith, Isabella und Marissa damit beschäftigt, die Bilder zu laminieren. Akribisch beobachten die drei, wie das gemacht wird. "Ihr müsst aufpassen, dass sich keine Luftblasen bilden", erklärt die Betreuerin. "Und die Finger dürfen nicht in die Maschine kommen", ergänzt die siebenjährige Marissa. Die drei Schülerinnen haben Blumenbilder angefertigt, die mit Folie überzogen nun richtig schön glänzen und vor allem haltbar sind.

"Die Kinder sollen im Kurs selbst kreativ sein. Sie können sich aussuchen, was sie machen wollen. Wir zeigen ihnen lediglich, wie beispielsweise eine Schere benutzt oder wie damit bestimmte Formen ausgeschnitten werden", erklärt Liane Jung weiter. "Wir wollen ihr Interesse wecken und helfen, aber ihnen nicht die Arbeit abnehmen. Kreativ müssen die Kinder schon selbst sein. Aber das sind sie auch, eben löwenstarke Künstler."

Wie kreativ die kleinen Künstler waren und was alles angefertigt wurde, das können sich Interessierte in den Sommerferien bei einer Präsentation im Löwenberger Jugendklub ansehen. Denn mit dem Schuljahr endet vorerst auch das Projektangebot.