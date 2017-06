Naturschutz vs. Klimaschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Im Raum Nauen ist der Bestand von Alleenbäumen entlang der Bundesstraße 273 bekanntermaßen rückläufig. Naturschützer schlagen bereits Alarm. Weil sie zudem in der Region das Konfliktpotenzial zwischen den Kranichrastplätzen und den möglichen Bau von Photovoltaikanlagen sehen, ist die Sorge gleichfalls groß. Darüber haben der Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen im Landtag, Axel Vogel, Martin Wandrey, Direktkandidat der Grünen im Wahlkreis 56, und Swantje Petersen-Mannshardt vom Naturschutzbund (NABU) mit Interessierten am Mittwoch in der Kantina Elena angeregt diskutiert.