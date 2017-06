Bahn testet freies WLAN im RE 5

artikel-ansicht/dg/0/

Der neue Zug ist erst seit wenigen Tagen zwischen Berlin und der Ostsee durch Oberhavel auf der Schiene unterwegs und unübersehbar anders: "Dieser Zug kann mehr" steht auf den roten Wagen. Jeder Waggon verfügt über einen von außen ablesbaren Bildschirm, der über die Auslastung der einzelnen Wagen mit Fahrgästen und Fahrräder informiert. Sensoren zählen an den Türen, wie viele Menschen ein- und aussteigen.

Viele rote Aufkleber mit dem Aufdruck "Digital im Regio" machen auf das neue Angebot aufmerksam. Wenn Fahrgäste die gleichnamige App herunterladen, können sie im Zug kostenlos im Internet surfen. Pro Fahrt kann ein Volumen von 50 MB genutzt werden. An Bord ist auch die Mediathek des RBB nutzbar, Fahrgäste können sich Sendungen und Filme ansehen.

Neu sind zudem Bildschirme mit besonderer Optik und Echtzeitinformationen zu den Anschlüssen mit Bus und Bahn. Zwischendurch zeigen die Monitore auch die Zuggeschwindigkeit an - das gibt es bisher nur im ICE. Zwischen Oranienburg und Berlin schafft der RE 5 Tempo 123.

"Das ist ein zeitgemäßes Angebot", lobt Elke Krokowski, Sprecherin des Verkehrsverbundes VBB, das neue Angebot. Umfragen hätten ergeben, dass sich Fahrgäste Wlan in den Zügen wünschen, dafür aber nicht zusätzlich zahlen wollen. Der Testbetrieb des IT-Systems Colibri, der in jeweils einem Zug auf den Strecken RE 3 und RE 5 bis Ende November läuft, wird von der Bahn, dem VBB und den Ländern Brandenburg und Berlin finanziert. Die Beteiligten erhoffen sich neben einem besseren Kundenservice Angaben zur Auslastung. Der RE 5 ist in den Sommermonaten häufig überfüllt.

Ab nächsten Donnerstag bis 3. Juli fallen auf der Strecke die meisten Züge des RE 5 aber erst einmal baustellenbedingt aus.