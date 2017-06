artikel-ansicht/dg/0/

30 Prozent Umsatzeinbußen

Neubrück (MOZ) Das Eiscafé Hartmann in Neubrück ist idyllisch gelegen: Gäste sitzen auf der Terrasse mit Blick ins Grüne - und auf die Drahendorfer Spree. Gerade jetzt, in der warmen Jahreszeit, ist für gewöhnlich viel los. In diesem Jahr aber verzeichnet Inhaber Hubertus Hartmann empfindliche Umsatzeinbußen. "Mindestens 30 Prozent", sagt er. Grund für den Besucherrückgang sind aus seiner Sicht Baumaßnahmen an Wehr und Schleuse in Neubrück am Eingang der Drahendorfer Spree.

Idyllische Lage an der Drahendorfer Spree: Hubertus Hartmann (l.) führt das Eiscafé in Neubrück seit 2003. Wenn Not am Mann ist, hilft ihm seine Frau Andrea.



© MOZ/Jörn Tornow