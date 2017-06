Fette Henne und die Frage nach Diäten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Warum ist das Plenum im Bundestag bei Abstimmungen oft so leer? Wie viel verdienen Bundestagsabgeordnete? Und: Wie heißt der Bundesadler, der im Bundestag hängt, im Volksmund? Auf diese und noch viel mehr Fragen rund um den Bundestag erhält man noch bis Sonnabend in der Lindenallee Antworten. Denn dort, vor dem Backshop, steht das Infomobil des Bundestages. Aufgaben und Arbeitsweise sollen auf diesem Weg näher gebracht werden, erklärt Heribert Molitor, der mit seinen Kollegen Dominik Franz und Albrecht Eggert die Besucher betreut.

Eine besondere Zielgruppe sind Schüler. Schulen seien vorher angeschrieben worden, erklärt Heribert Molitor. Und gleich am ersten Tag waren mehrere Klassen in das geräumige und klimatisierte Mobil gekommen. Heribert Molitor freut sich über die rege Teilnahme, vor allem auch über die vielen Fragen, zum Beispiel, wie viel Redezeit den Abgeordneten in einer Parlamentsdebatte zusteht. Je nach Größe der Fraktionen erhält jede Partei anteilig Redezeit. Die CDU/CSU zum Beispiel als größte Fraktion darf anteilig von einer Stunde 27 Minuten in Anspruch nehmen.

Und dann gibt es den Klassiker, wie Dominik Franz sagt, eine Frage, die in jeder Stadt - im Jahr sind es 60, in der das Infomobil Station macht - gestellt wird: Warum sitzen im Plenum mitunter nur wenige Abgeordnete? Das liege an der Spezialisierung zu bestimmten Themen, so die Erklärung.

Aber auch alle anderen Interessierten sind zu den Öffnungszeiten willkommen. Im Mobil liegen kostenlos Materialien aus, unter anderem ein Grundgesetz in Miniformat oder Broschüren, die über den Bundestag und seine Arbeitsweise informieren. Wer will, kann sein Wissen bei einem Quiz testen und kleine Preise gewinnen. Dort taucht die Frage auf, wie der mächtige Bundesadler im Parlament im Volksmund genannt wird. Da sei schon einmal die Lösung verraten: "Fette Henne".

Das Mobil ist heute von 9 bis 18 Uhr und am Sonnabend noch einmal von 10 bis 14 Uhr geöffnet.