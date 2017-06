Tiefer Eingriff

artikel-ansicht/dg/0/

Ginge es nur darum, Chats von Terroristen über WhatsApp & Co abzuhören, könnte sicherlich die Mehrheit dem Minister folgen. Doch hinterlässt das Wie der Gesetzesänderung mehr als einen schalen Nachgeschmack. Zum einen wurde die Zahl der Delikte, bei denen die Überwachung angewandt werden kann, deutlich ausgedehnt. Zum anderen wurde das Gesetz im Eilverfahren durchs Parlament gebracht, indem es an ein anderes Verfahren angehängt wurde. Ein solches Vorgehen ist zwar üblich, gerade wenn die Sommerpause naht oder man große Debatten vermeiden will. Bei solch sensiblen Themen ist es aber nicht klug. Denn immerhin geht es hier um einen tiefen Eingriff in die Grundrechte der Menschen.

Ein Smartphone ist mehr als ein Gerät zum Telefonieren. Menschen organisieren ihr ganzes Leben dort - und all die Informationen sind der Polizei jetzt zugänglich. Ob die Richter, die solch eine Verwanzung genehmigen müssen, diese Versuchung eindämmen können, ist die Frage. Stefan Kegel