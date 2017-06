Apotheken im Umbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Das Jahr 1241 sagt wohl allen Apothekern etwas. Im "Edikt von Salerno" kommt es zur Trennung zwischen Arzt und Apotheker und Festschreibung von Arzneipreisen. Es folgt der Aufstieg der Apotheker, die heute sogar beliebter als Ärzte sind. Doch von Anerkennung allein lässt sich nicht leben. Die Apothekenzahl liegt derzeit auf dem niedrigsten Stand seit den 1990er-Jahren. Jeder zweite Apotheker empfiehlt seinen Kindern, etwas anderes zu studieren. 50 bis 60 Stunden Arbeit in der Woche, Not- und Nachtdienste und die Unsicherheit im Gesundheitswesen zermürben Pharmazeuten. Vor allem aber wächst ihr finanzielles Risiko. Apotheker drohen ein Opfer der Digitalisierung, Landflucht und Gesundheitspolitik zu werden. Blüht ihnen das gleiche Schicksal wie den Buchhändlern?

Medikamente sind keine Bücher - aber etwas ähnliches. Klein, leicht, einfach zu verschicken auf einem riesigen Markt. Noch verhindern Gerichte ausländische Apotheken. Aber die europäische Rechtsprechung hat Barrikaden eingerissen und ausländische Apotheken von der deutschen Preisbindung befreit. Die Frage ist, ob die Schutzwälle aus nationaler Rechtsprechung, Lobbyismus und Protektionismus der Digitalisierung und Internationalisierung standhalten. In einem badischen Ort wurde jüngst der Verkauf von Medikamenten per Automat untersagt. Dort gibt es keine Apotheke mehr. Der Verkauf hätte ein Modell sein können.

Sicher, die Beratung durch Apotheker kann wichtig sein. Aber wenn es nun mal keine Apotheke gibt, ist es Menschen schwer zu vermitteln, warum sie ihr benötigtes Medikament nicht an einem Ausgabeautomaten bekommen sollen, an dem per Video ein Apotheker zugeschaltet ist. Apotheken trifft das Schicksal des Handels. Zwar wünschen sich Bürger belebte Innenstädte, daheim wird aber bequem im Internet eingekauft. Verbraucher sind entsprechend gespalten. In einer Unterschriftenaktion haben sich weit mehr als eine Million Kunden für die örtliche Apotheke ausgesprochen, gleichzeitig finden über 90 Prozent der Besteller in Online-Apotheken deren Existenz gut. Amazon plant den Einstieg.

Es hilft nicht. Langfristig hat die traditionelle Apotheke keine Zukunft, das Arzneimittelrecht dürfte sich lockern. Viele deutsche Apotheken versenden bereits Medikamente per Post. Pharmazeuten können sich aber erhobenen Kopfes der Konkurrenz stellen: Service zählt, das ist an den immer noch lebenden Buchläden zu sehen.