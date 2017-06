Feuerwehren mit mehr als 60 Einsätzen

artikel-ansicht/dg/0/

Auf der L91 zwischen Nauen und Wachow krachte etwa ein massiver Ast durch die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. Drei Menschen wurden verletzt. Weiterhin wurde bei Neukammer die Leitung eines 10.000 Liter fassenden Tanks beschädigt, so dass Gas ausströmte. Niemand kam zu Schaden. Das Leck an einem Ventil konnte geschlossen werden. In Falkensee stürzte in der Straße "Falkenkorso" ein Baum auf ein Haus. Darüber hinaus musste die ICE-Strecke Hamburg-Berlin nahe Dallgow gesperrt werden, weil ein Ast die Oberleitung blockierte. Zumeist mussten umgefallene Bäume und Äste, die auf zahlreichen Straßen im gesamten östlichen Havelland fielen, mit schwerem Gerät beseitigt werden.