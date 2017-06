Generalstaatsanwalt schwer erkrankt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg ist schwer erkrankt. Bei dem 64-Jährigen, der in Westbrandenburg als SPD-Direktkandidat bei der Bundestagswahl antritt, wurde ein Tumor diagnostiziert. Das bestätigte seine Partei am Donnerstag. Nach Angaben der "Märkischen Allgemeinen" wurde Rautenberg bereits am Dienstag in Berlin erfolgreich operiert. Am vergangenen Freitag wurde die Erkrankung demnach völlig überraschend bei ihm entdeckt. Dass er seinen Wahlkampf fortsetzt, scheint derzeit ausgeschlossen. Ob er auf die Kandidatur verzichtet, ist offen. Er soll der Partei seinen Rückzug angeboten haben, auch weil sich nun zunächst ein längerer Klinikaufenthalt und eine Therapie anschließen würden. Von der SPD hieß es zunächst lediglich, dass sie zu ihrem Kandidaten stehe und nun zunächst seine Genesung oberste Priorität habe.