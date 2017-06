Linke für Erhalt der Bäume

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Der Stadtverband der Linkspartei in Falkensee will sich nun genauso wie die Bündnisgrünen für den Erhalt der Bäume an der Spandauer Straße einsetzen. Das Bürgerbündnis "100 Linden" hatte diese Forderung zuletzt an Land, Stadt und Landesbetrieb für Straßenwesen erhoben.