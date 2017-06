Heißer Fußball-Kreispokal

artikel-ansicht/dg/0/

Nach dem Kreispokal-Auftakt der Ü 40 zwischen dem Storkower SV und SSV Fürstenwalde (11.30 Uhr) wird es ernst für die Frauenmannschaft des 1. FC Frankfurt (Anpfiff 13 Uhr). Mit dem Kreismeister 2015/16 Grün-Weiß Letschin als Gegner gibt es eine Neuauflage des Kreispokal-Finals aus dem vorigen Jahr (0:2-Sieg n.V.). "Wir wollen nach dem Gewinn der Kreismeisterschaft das Double holen. Die Mannschaft schöpft daraus, dass alle guten Fußball spielen", beschreibt Trainer Roland Pirke.

In der Saison konnte er aus dem Vollen schöpfen - "keine Ausfälle durch Studium, Verletzungen, Schwangerschaften". In der Meisterschaft mit nur einer Niederlage in 14 Spielen schalteten die FCF-Frauen im Kreispokal ab dem Viertelfinale den Reichenberger SV (3:2) und Wacker Herzfelde (2:0) aus.

Bei den Altherren Ü35 gibt es ein Stadtderby zwischen Blau-Weiss Markendorf und dem 1. FC Frankfurt (Anpfiff 14.30 Uhr). "Für uns kam das Pokalfinale überraschend. Das ist schon eine Sternstunde für die Männer, da sind sie stolz", gibt der sportliche Leiter Volker Rudolph die Stimmung wieder. In der Saison sei es nicht immer leicht gewesen, genügend Männer für die Punktspiele zusammenzubekommen. Da sei auch das Halbfinale mit 5:1 gegen Union Fürstenwalde eine Sensation gewesen. Die Markendorfer fühlen sich als Außenseiter, bekommen aber beispielsweise durch Björn Keller aus der 1. Mannschaft Verstärkung.

Dass mit dem Außenseiter wollen die Frankfurter nicht so stehen lassen. Sascha Geister, Spieler und Betreuer der Ü35 des 1. FC Frankfurt meint: "Da stapelt Markendorf wohl etwas tief. Ihre Mannschaft hat jedes Mal ein anderes Gesicht. Aber dass einige aus deren 1. Mannschaft mitspielen, finden wir nur gut. Wir treten gern gegen starke Gegener an". Die Punktspielsaison (1. FCF/48 Punkte, 7. Markendorf/12) spricht für die Männer vom Buschmühlenweg, die im Pokalhalbfinale 6:3 n.E. gegen SpG Golzow/Kinietz II gewannen. Und: Sie haben sich durch die starken Ronny Dzewior und Joe Jurchen verjüngen können. Beide spielen auch in der Zweiten und entscheiden, ob sie am Sonnabend, zumindest teilweise, für beide Teams auflaufen. Dies auch in Würdigung ihres kürzlich verstorbenen Trainers Frank "Walze" Genetzke. "Wir sind es ihm schuldig und wollen für ihn den Pokal holen", so Geister, obwohl Leistungsträger fehlen (Stefan Koch/Flitterwochen) oder wegen Verletzung lange nicht gespielt haben (Lars Philipp, Siggi Reich, Geister).

In der Hoffnung, dass der 1. FCF schon zwei Pokale gewonnen hat, läuft zum Abschluss um 16.30 Uhr die 2. Männer-Mannschaft (3. Ostbrandenburgliga) gegen die SG Müncheberg (Sieger Kreisliga Mitte) aufs Feld. "Das würde sie sicher zusätzlich motivieren", vermutet Trainer Klaus Herpel. "Alle wollen spielen, das wird hoffentlich ein schöner Kampf." In ihren Halbfinals hatten sich die Frankfurter erst nach Elfmeter (6:2) und die Müncheberger in der Verlängerung (5:2) durchgesetzt. Müncheberg unterlag vor einem Jahr im Pokalfinale gegen Blau-Weiß Heinersdorf (5:3 n.E.), "Wir stehen erstmals im Finale", so Herpel, der am Sonnabend nicht dabei ist, um seine D-Junioren letztmalig bei der Landesmeisterschaft in Stahnsdorf zu betreuen. "Vielleicht kann ich abends zum Saisonabschluss mit einem weiteren Pokal dazustoßen", hofft er.

Das Finale der Ü50 zwischen dem 1. FC Frankfurt und FC Eisenhüttenstadt II findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.