Linke plötzlich ohne Direktkandidat

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583341/

Kaiser sollte der Hoffnungsträger sein. Bekannt ist er vor allem im Barnim, wo viele Wähler sitzen. In der Uckermark hätte man mit starker Kampagne den Bekanntheitsgrad in den nächsten Wochen verstärken müssen. Doch die Strategie der Linken, ihr an die CDU verlorenes Direktmandat im Wahlkreis 57 zurückzuholen, wackelt. "Wir sind gemeinsam mit Ralf Kaiser zu der Entscheidung gekommen, dass wir die Aufrechterhaltung seiner Kandidatur derzeit nicht verantworten können", so Heiko Poppe, Kreisgeschäftsführer der Linken in der Uckermark. Kaiser sei derzeit krankgeschrieben und befinde sich in ärztlicher Untersuchung.

Damit steht die Linke im Wahlkreis 57 ohne Direktkandidaten da. Und die Zeit drängt. Entsprechend des Wahlgesetzes muss die Partei bis zum 17. Juli Punkt 18 Uhr einen neuen Bewerber benannt haben. Danach ist nichts mehr möglich. "Eine Kalamität", sagt Heiko Poppe.

Doch aufgeben wollen die Linken so schnell nicht. Zurzeit laufen überall in den Landkreisen Uckermark und Barnim Gespräche mit geeigneten Kandidaten, die sich noch eiligst als Bewerber für die Bundestagswahl aufstellen lassen würden. Das ist aber nicht so einfach. Denn die meisten stehen im Arbeitsleben. Eine Kandidatur zieht viele berufliche und persönliche Konsequenzen nach sich. Und natürlich einen erheblichen Zeitaufwand für den gerade beginnenden Wahlkampf.

"Noch haben wir keinen Bewerber gefunden", sagt Heiko Poppe. Doch der Kreisgeschäftsführer bleibt optimistisch in dem ganzen Stress. Er hat schon mal für den 5. Juli in der Angermünder Ehm Welk-Schule die Wiederholung der Nominierungsversammlung anberaumt. Die ist laut Wahlgesetz vorgeschrieben. Bis dahin will er mit einem oder vielleicht sogar einem zweiten Bewerber auftauchen. Dann müssen die Parteimitglieder aus dem Wahlkreisbereich 57 sich entscheiden und ihr Votum erneut abgeben. Erst dann geht die Bewerbung zum Wahlleiter.

Beide Kreisvorsitzenden der Linken im Barnim und in der Uckermark führen ebenfalls Gespräche auf der Suche nach einem geeigneten Mann oder einer Frau. Doch warum steigt der Kreisgeschäftsführer nicht gleich selbst ins Rennen, wo er doch bei vielen Wählern recht bekannt und schon lange in der Lokal- und Kreispolitik mitwirkt? "Ich bin das schon häufig gefragt worden", erwidert Heiko Poppe. "Aber ich bin Kreisgeschäftsführer in der Uckermark und Kreiswahlkampfleiter. Und gleichzeitig noch Direktkandidat - das wäre nicht zu schaffen."

Für die Aufstellung als Bewerber der Linken schreibt die Partei nicht zwingend eine Mitgliedschaft vor. Und selbst auf der Wahlversammlung am 5. Juli kann sich noch jemand melden.