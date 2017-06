Buszubringer nach Biesenbrow

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Biesenbrow (MOZ) Wer zum Theaterspektakel "Die Heiden von Kummerow" mit dem Theater 89 am Sonnabend in Biesenbrow nicht mit dem Auto anreisen möchte, kann den Bus benutzen. Extra für diese Veranstaltung fährt ein Buszubringer vom Angermünder Bahnhof nach Biesenbrow und am Abend wieder zurück. Die Abfahrtzeit der Hinfahrt ist um 8.45 Uhr. Die Rückfahrt von Biesenbrow erfolgt 22.30 Uhr. Für Pkw-Anreiser werden am Dorfrand Parkmöglichkeiten bereitgestellt. Die Mitglieder der Feuerwehr weisen die Autofahrer ein. Einlass ist ab 9 Uhr. Allerdings gibt es für Nachzügler keine Karten mehr. Offizieller Beginn des Zwölf-Stunden-Open-Air-Theaters ist um 10 Uhr. Die ersten acht Kapitel des Romans von Ehm Welk erzählen die Ereignisse eines Tages. Martin Grambauer und der Hund Flock führen durch Ehm Welks Landschaft der Kindheit. Es beginnt an der alten Dorfschule. Von dort führen die Theaterleute und die Musikanten das Publikum von Szene zu Szene zur kleinen Schäferei, zum Mühlgraben, zur Kirche mit dem Pfarrhof und auf den Kirchacker. Wer schlecht zu Fuß ist, kann auf den Kremser steigen. An verschiedenen Verpflegungsstellen gibt es Getränke, Imbiss, Kaffee und Kuchen, man kann aber auch den eigenen Picknickkorb mitbringen. "Sitzgelegenheiten gibt es nicht immer, aber wir werden Klappstühle verleihen oder man bringt sich Decke oder Campingstuhl mit", rät Theaterchefin Uta Wilde. Und da unter freiem Himmel und bis um 22 Uhr gespielt wird, sollten Besucher an warme Jacken und Regencapes denken. Schirme sind ungünstig, weil sie die Sicht versperren.