Historische Einladung zur 750-Jahr-Feier

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583345/

Bei den Überlegungen, wie die Feierlichkeiten gestaltet werden können, haben sich die Mitglieder des Ortsbeirates darauf verständigt, alle gemeindlichen Aktivitäten unter dieses Motto zu stellen. Schon bei der Eröffnung des Spielplatzes wurde auf das Jubiläum hingewiesen.

Als Nächstes steht nun die Festveranstaltung am Freitag und Sonnabend, 14. und 15. Juli, auf dem Programm. Zur Einstimmung am Freitag haben die Organisatoren die Band "The Beaters" gewinnen können. Versprochen wird den Gästen ein bunter Mix unterschiedlicher Musikrichtungen. Essen und Getränke seien vorbereitet, so die Organisatoren. Der Eintritt für den Abend ist frei.

Weiter geht es am Sonnabend mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt. Die Kaffeetafel wird für 14 Uhr eingedeckt. Für Kurzweil und Unterhaltung sorgt ab 15 Uhr "Mona Lizzy" mit ihrem Programm. Eine Stunde später startet die historische Kremserfahrt durch Hoppenrade. Enthalten darin sind eine Führung durch die Kirche und das Hoppenrader Schloss.

Richtig lustig wird es ab 17 Uhr, wenn die Gäste des Festes zum "Bullenreiten" eingeladen sind. Dabei sind Geschicklichkeit und Ausdauer gefragt, um sich auf dem Rücken des elektrischen Stieres zu halten. Die Zuschauer werden bestimmt ihren Spaß haben und sollen natürlich ihren Favoriten kräftig anfeuern.

Nächster Höhepunkt ist der Auftritt der "Sun Hill Dancers" aus Sonnenberg, die um 18 Uhr auf der Bühne zu erleben sind. Ab 21 Uhr wird DJ Maik auflegen und zum Tanz bitten. Eine Verschnaufpause gibt's ab 22.30 Uhr mit der Feuershow von "Freaks on Fire".

Auch für den Sonnabend haben sich die Organisatoren wieder viel einfallen lassen, um die Gäste zu versorgen und zu unterhalten.

Die Löwenberger Clubszene wird sich um das Wohl der Kinder kümmern und bietet verschiedene Spiele sowie Kinderschminken an. Ein Karussell ist ebenso bestellt.