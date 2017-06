Der große Wurf

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Dem Ahrensfelder Züchter Günter Dießel ist ein großer Erfolg gelungen. Seine Deutsche Dogge Jana vom Gehrensee hat 14 Welpen zur Welt gebracht. Der Ahrenfelder ist bestrebt, in seiner Zucht die bekannten schweren Erkrankungen von Doggen zurückzudrängen und so ihr Alter zu verlängern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583347/

Schwarz-weißes Knäuel: Günter Dießel mit seinen kleinen Großen Doggen am Gorinsee. Am frühen Morgen, wenn Ruhe herrscht, sorgen die kleinen Vierbeiner für mächtiges Getümmel.

Schwarz-weißes Knäuel: Günter Dießel mit seinen kleinen Großen Doggen am Gorinsee. Am frühen Morgen, wenn Ruhe herrscht, sorgen die kleinen Vierbeiner für mächtiges Getümmel. © MOZ/Sergej Scheibe

"Es kommt gar nicht so selten vor, dass Doggen mit 14 Welpen schwanger gehen", sagt der ambitionierte Hobbyzüchter Günter Dießel, der beruflich in der Berliner Verwaltung tätig ist. Allerdings würden viele Tiere die Geburt nicht überstehen. Ist die fünfte oder sechste kleine Dogge zur Welt gekommen, werde der Tierarzt benötigt. Er kann die dann oft erlahmende Wehentätigkeit durch Spritzen künstlich aufrecht erhalten oder es fällt die Entscheidung zugunsten eines Kaiserschnitts, so wie dies vorab bei der dreijährigen Jana vom Gehrensee geschehen ist. So brachte sie in ihrem ersten Wurf 14 gesunde Welpen zur Welt.

Der Vater des Nachwuchses stammt aus Belgien. Dort ist er nicht nur als Schönheits-Champion ausgezeichnet worden. Stammbaum und klinische Zertifikate zu Hüft- und Herzuntersuchungen weisen ihn als gesunden Erzeuger aus. Dass Janas Welpen von ihm stammen, belegt ein Vaterschaftstest.

Aus Überzeugung verfolgt Günter Dießel bei der Zucht die sogenannte Auskreuzung, er schließt also Inzucht aus. "Es ist nur eine persönliche Vermutung", sagt er, "aber ich gehe davon aus, dass die bekannten schweren Erkrankungen von Doggen durch Inzucht bedingt sind." Bereits seit sechs Generationen verfolgt der Ahrensfelder eine Linie, die stets mit Tieren aus anderen Populationen gekreuzt wird. Von den gefürchteten Herz- und Knochenkrebserkrankungen seien seine Doggen daher schon seit mehreren Generationen verschont geblieben. Und während Doggen meist relativ kurzlebig sind und im Durchschnitt nur etwa sechs Jahre alt werden, wurde seine älteste Dogge zwölf Jahre alt. Lediglich die Magendrehung, die bei allen großen Hunderassen auftreten kann, lasse sich auch durch Züchtung nicht vermeiden, sagt Dießel.

Zu DDR-Zeiten hatte er sich der Bienenzucht gewidmet und besaß zwei Wanderwagen mit insgesamt 60 Bienenvölkern. Nach der Wende aber entfiel der bis dahin organisierte Absatz des Honigs. Den Vertrieb in seiner kleinen Berliner Mietwohnung selbst zu übernehmen, wäre zu aufwendig gewesen. So entschied er sich für die Hundezucht, zumal er zwischenzeitlich auf sein Grundstück in Ahrensfelde gezogen war.

Etwa die Hälfte der Welpen des jüngsten Wurfs sind bereits vergeben. Bis zum Bodensee hat sich seine gute Zuchtarbeit bereits herumgesprochen. Bis dorthin reichen die Anfragen von Interessenten. Bei der Abgabe achtet Dießel auf die Umgebung, in die seine Tiere kommen. Wohnungen in Mietblöcken sind für die großen Doggen ausgeschlossen. Ebenso achtet er darauf, dass die Anbindung der Tiere an die künftigen Halter gut ist. "Doggen sind vom Wesen liebe Tiere, sind aber auch Respekt einflößend und können auch einen Jagdtrieb entwickeln", sagt er und erinnert daran, dass sie in früheren Jahrhunderten gern vom Adel gehalten wurden. Die Konsequenz: "Ein Halter muss sie jederzeit im Griff haben, er muss der Chef sein." Eine "Kumpelpartnerschaft" würde der Hund nicht verstehen. Aus diesem Grund tritt Günter Dießel bei großen Hunden auch für den Hundeführerschein ein. Dabei komme es vor allem darauf an, dass der Mensch das richtige Verhalten erlerne und wisse, wie er sich richtig bewege.

Unabhängig davon vermutet Dießel, dass sich die Zucht auch auf das Wesen der Tiere auswirke. So habe er die Erfahrung gemacht, dass sich die Vermeidung von Inzucht auf die emotionale Stabilität und Freundlichkeit der Tiere auswirke, die sich selbstsicher auch im Großstadtgetümmel bewegen können.

Darüber hinaus ist Dießel ein Freund von Hundeauslaufflächen zur Frühförderung von Welpen. Geeignete Flächen vermisst er in Brandenburg. Sind sie zu eng, erlauben sie den Tieren kein Ausweichen. Es kommt zu unnötigen Rangeleien. Auf größeren Flächen wie im Berliner Grunewaldkönnten kleine Hunde lernen, dass sie große nicht provozieren und große Tiere könnten ihrerseits erfahren, dass sie sich von kleinen nicht bedroht fühlen müssen. Dießels Tipp: Wer mit einem Welpen auf ein Auslaufgebiet geht, sollte darauf achten, dass sich dort friedliche Hunde aufhalten. Von ihnen kann der Nachwuchs das richtige Sozialverhalten erlernen.

Kontakt: www.doggen-vom-gehrensee.com