Von einer Klinik in die nächste

Seine Tochter sei bereits nach zwei Tagen aus der Eberswalder Kinderklinik am "Forßmann" entlassen worden. Zu früh, sagt der Vater des 13-jährigen Mädchens, wir nennen es Amelia Ehling*. Jetzt werde Amelia in einem Berliner Krankenhaus behandelt. Wegen zu hohen Blutdrucks, so Olaf Ehling*, der Vater. "Dort werden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt und unsere Tochter wird medikamentös eingestellt." Dieser Klinikaufenthalt in Berlin sei durchaus zu vermeiden gewesen, findet der Schorfheider, der selbst Krankenpfleger und mit der Materie folglich vertraut ist.

Was war geschehen? Amelia hatte nach den Schilderungen der Eltern bei der Kreismeisterschaft der Jugendfeuerwehr am 10. Juni einen "Kreislaufzusammenbruch" erlitten. Sie sei "nicht ansprechbar" gewesen. Wobei die 13-Jährige nicht aktiv am Wettkampf teilgenommen habe. Per Rettungsdienst kam sie - mit Kopfschmerzen und Schwindel - ins Werner-Forßmann-Krankenhaus. Zuerst auf die Rettungsstelle. Später in die Kinderklinik. Nach Infusionstherapie und einer Überwachung in der Nacht sei am Sonntag, also am Tag drauf, zunächst von weiteren Untersuchungen die Rede gewesen, erinnert sich der Vater. "Doch am Montag hieß es auf einmal Entlassung." Das Ärzte-Team sprach von einer "Synkope", einem kurzen Bewusstseinsverlust der Tochter, also einem Kreislaufkollaps.

Im Brief an die niedergelassene Kinderärztin, der MOZ in Kopie vorliegt, liest der Vater: "Unter der Infusionstherapie besserte sich der Allgemeinzustand des Mädchens schnell (...) Bei erneut auftretenden Ereignissen dieser Art empfehlen wir eine erweiterte Diagnostik (...) Entlassung bei gutem Allgemeinzustand in die Häuslichkeit und Ihre ambulante Nachsorge."

Von einem "guten Allgemeinzustand" sei seine Tochter jedoch weit entfernt gewesen. Amelia hätte weiter über Kopfschmerzen und Schwindel geklagt, weshalb die Eltern sogleich die ambulante Kinderärztin aufsuchten. Mit einem Krankenhaus-Einweisungsschein ging es dann nach Berlin. Dort seien die Diagnosen Bluthochdruck (Grad II) und Migräne mit Aura gestellt worden. Zudem habe es Auffälligkeiten im EEG gegeben. Amelia befinde nach wie vor in der Klinik. Hätte Eberswalde tatsächlich mehr getan, dann wäre ihr dieser Aufenthalt erspart geblieben. Und den Eltern eine Menge Ärger und Stress.

"Die zentrale Frage ist aber doch: Was sind uns unsere Kinder wert?", sagt Olaf Ehling nach diesen Erlebnissen, die ihn einfach nur "sprachlos und sauer" machten. Er denkt dabei auch an die Organisation in der Rettungsstelle, wo seine Tochter anderthalb Stunden auf einen Kinderarzt habe warten müssen. Eben weil es nur einen Mediziner für Station und Notaufnahme gebe. Anders als in Berlin. Gerade von einem kommunalen Träger wie der GLG würde er mehr Fürsorge für den Nachwuchs erwarten.

Dr. Dieter Hüseman, Chefarzt der Kinderklinik am "Forßmann", will sich zum konkreten Fall nicht äußern. Er verweist auf die "ärztliche Schweigepflicht" und den Schutz der Patienten bzw. der Eltern. In puncto Rettungsstelle erklärt er: Richtig sei zwar, dass es keinen Kinderarzt "exklusiv" dafür gebe. Aber es seien stets mindestens zwei Ärzte im Dienst, auch am Wochenende, so dass die Versorgung auf den Stationen sowie eben in der Rettungsstelle abgesichert sei. Dienstpläne und Personalausstattung würden sich nach der Größe der Klinik richten. Auch an privaten Kliniken in Berlin, weiß Hüseman aus Erfahrung, käme es zu Wartezeiten. Was einfach mit dem Patientenaufkommen zusammenhänge. In Eberswalde seien die Wartezeiten "schon deutlich gesunken". An der Klinik gebe es 16 Ärzte. Offen sie lediglich eine Oberarzt-Stelle.* Namen geändert