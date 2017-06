Zurück in die Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

"Für viele Bürger ist es eine Herzensangelegenheit, die alten Kennzeichen wieder verwenden zu können", mit dieser Begründung informierte Landrat Rolf Lindemann am Mittwochabend im Kreistag die Abgeordneten darüber, dass die Sympathisanten von Eisenhüttenstadt wieder EH, von Beeskow BSK und die von Fürstenwalde wieder FW im Kennzeichen tragen dürfen. "Dabei ist es völlig egal, wo der Kfz-Halter wohnt. Ein Erhard Hauser aus Schöneiche kann auch das EH haben, wenn er es wünscht", erklärt Michael Rose, Leiter des Straßenverkehrsamtes.

Lindemanns Vorgänger, Manfred Zalenga, hatte es in den vergangenen Jahren vehement abgelehnt, die alten Kennzeichen wieder einzuführen, was nach einer Verordnung aus dem Jahre 2013 möglich gewesen wäre. Nur ältere Fahrzeuge, die seit 1994 durchgängig zugelassen waren, konnten die alten Kennzeichen behalten, insgesamt gibt es davon noch 5416 im Kreis. Bei einem Bestand von aktuell 174 582 Fahrzeugen sind das gerade mal 3,1 Prozent.

Mit seinem "BSK" fährt auch Günter Schinacha aus Kossenblatt noch durch die Gegend. Der 82-Jährige sagt, dass er keine Absicht habe, das zu ändern. "Das Auto fahre ich, bis ich nicht mehr kann." Er gehört zu den 1688 Fahrzeughaltern mit dem alten BSK. Bei einer kleinen Umfrage in Beeskow zeigten die Leute wenig Interesse daran, ihr LOS-Kennzeichen zu ändern. "Warum sollte ich", sagte beispielsweise Elke Puppe (60) aus Mixdorf. "Es gibt Wichtigeres zu tun, denn auch dies ist mit Kosten verbunden." Kfz-Kennzeichen könne man heute sowieso nicht mehr mit den Wohnorten der Leute in Verbindung bringen, da man sie überall hin mitnehmen könne. Über die neue Möglichkeit freut sich dagegen Dagmar Püschel, die Bürgermeisterin der einst kreisfreien Stadt Eisenhüttenstadt: "Ich werde mir sofort im September das EH geben lassen." Dagegen bleibt Beeskows Bürgermeister Frank Steffen, der die Wahlmöglichkeit trotzdem gut findet, beim LOS: "Wir sind Kreisstadt und kämpfen darum, das auch in Zukunft zu bleiben. LOS steht für diesen Landkreis, von dem wir stark profitieren."

Michael Rose berichtet, dass das Genehmigungsverfahren zur Wiedereinführung der alten Kennzeichen problemlos vonstatten gegangen sei. Das Infrastrukturministerium in Potsdam und das Bundesministerium für Verkehr und digitaler Infrastruktur hätten zugestimmt. "Den positiven Bescheid haben wir schon in der Tasche." Aber erst ab September könne man sich auf der Website des Landkreises mit seinem Wunschkennzeichen registrieren lassen. "Wir bitten darum, vor diesem Termin davon Abstand zu nehmen, es funktioniert noch nicht", so Rose.

Die Erweiterung auf nunmehr vier Kennzeichen ist nicht für Null Ouvert zu haben. Das gesamte Fahrzeugregister müsse umsortiert werden, erklärt Rose.Am 5. Juli stehe dafür eine sicherheitstechnische Wartung in Verbindung mit dem Kraftfahrzeug-Bundesamt an.

Landrat Lindemann glaubt, über die Gebühr die entstehenden Kosten wieder hereinholen zu können. Eine Umkennzeichnung werde dem Halter etwa 50 Euro kosten, schätzt Michael Rose.