Strausberger Kitas voll ausgelastet

"Wir sind gut aufgestellt, wenn es um die Unterbringung von Kita-Kindern geht", sagt Annett Pallarz und beziffert den durchschnittlichen Versorgungsgrad auf mehr als 70 Prozent. Jeder, der es wünsche, bekomme in Strausberg einen Kita-Platz, allerdings nicht zu seinem Wunschtermin. Derzeit komme es schon mal zu Wartezeiten von mehreren Monaten. Durch die Zuzüge werde der Bedarf weiter wachsen.

Die 13 Kindertagesstätten der Stadt - je zur Hälfte in kommunaler und freier Trägerschaft - verfügen demnach über insgesamt 2256 Plätze. Von denen 180 nicht belegt sind. Allerdings nur wegen Sondergenehmigungen in Horten und wegen Personalengpässen.

Dabei macht die Fachgruppenleiterin kein Hehl daraus, dass es in manchen Einrichtungen "ziemlich knirsch ist". So seien die Kitas Sonnenschein und Nord mit 115 bzw. 53 Plätzen voll belegt. Andere, vor allem Horte, hätten zwar noch wenige freie Plätze, aber nur dank Sondergenehmigung.

Mit der Fertigstellung des Anbaus an der Vorstadt-Grundschule werde sich die Situation entspannen, kündigt sie an. Zu Schuljahresbeginn würden dann die 55 Hortkinder der DRK-Kita "Juri Gagarin" dort einziehen. Insgesamt 230 Plätze werden im Anbau, für den noch ein passender Name gesucht wird, geschaffen - vorrangig für bisherige Nutzer der benachbarten Kita "Wirbelwind".Elke Stadeler spannte den Bogen weiter. Einmal mehr drückt sie ihre Freude über den beständigen Zuzug aus: "Im Jahr so zwischen 240 und 250 Leute." Durch den durchgehenden 20-Minuten-Takt der S-Bahn sei das Interesse noch größer geworden. Darauf werde mit der Ausweisung neuer Wohngebiete reagiert. Und gleichzeitig kräftig investiert. Die Kita am See sei neu, die Kitas "Spatzennest" und "Kinderland" komplett saniert, bei "Juri Gagarin" liefen entsprechende Maßnahmen, zudem werde die SWG eine neue Kita "Zwergenland" bauen, listet Elke Stadeler auf.

Bei Schulen habe Strausberg die Entwicklung auch nicht verschlafen. Sie verwies auf die mit Millionen-Aufwand sanierte Lise-Meitner-Oberschule und vor allem auf die Grundschule am Wäldchen, deren Sanierung und Erweiterung einschließlich Hortneubau an die 20 Millionen Euro kosten. Falls sich die Entwicklung in einigen Jahren anders darstelle als vorhergesagt, müsse neu nachgedacht werden. Dabei wollte die Bürgermeisterin auch einen Schulneubau nicht ausschließen - wenn das spätere Zahlen erforderlich machten.

Man müsse dabei mit Bedacht vorgehen, betonte Elke Stadeler. "Das alles kostet viel Geld und zu einer lebenswerten Stadt gehören auch gute Straßen und Wege, Spielplätze und andere Einrichtungen."