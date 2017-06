artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Intensive Einheiten stehen in diesen Tagen auf dem Programm des Fußball-Zweitligisten 1.FC Union Berlin. In einem Kurztrainingslager in Kremmen stehen die Spieler um Trainer Jens Keller mehrmals am Tag auf dem Platz, ehe am Sonnabend die Saison in der Alten Försterei offiziell eröffnet wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583352/

Sich langsam an die neue Spielzeit herantasten will bei den Unionern niemand. Keller ist sofort voll da, die Spieler ziehen mit. Auf der Sportanlage des FCKremmen unterbricht der Trainer immer wieder seine Übungen. Alle paar Minuten holt er sein Team zusammen, spricht mit den Jungs, lobt und korrigiert Dinge, die ihm missfallen.

"Aktuell sind die Spieler noch ermüdungsfrei. Deshalb ist in den Einheiten ganz schön Tempo drin", sagt Helmut Schulte. Der Leiter der Unioner Lizenzspielerabteilung ist stiller Beobachter des Treibens auf dem Platz, und ihm gefällt, was er sieht. An einige Gesichter müsse er sich aber erst noch gewöhnen. Viele Jungs seien auf dem Platz, die er noch nicht so oft im Berliner Dress gesehen habe.

Im Trainingslager in Kremmen sind gleich mehrere Neuzugänge dabei. Einer von ihnen ist Marc Torrejón, dessen Wechsel vom Bundesligisten SC Freiburg in die Hauptstadt erst vor wenigen Tagen über die Bühne ging. Der 31-Jährige wurde bei den Breisgauern mit keinem neuen Vertrag ausgestattet und schnuppert momentan die ersten Minuten Unioner Luft.

Dass er nun anstatt im Oberhaus aufzulaufen, das Trikot eines Zweitligisten überstreift, ist für Torrejón überhaupt kein Problem. Jeder wolle natürlich in die Bundesliga. "Für mich ist es aber vor allem wichtig, einen guten Verein und eine gute Mannschaft zu haben." Genau das sei in Berlin der Fall.

Schon 2012 hatte der spanische Innenverteidiger einen solchen Schritt gewagt und wechselte vom spanischen Erstligist Racing Santander in die deutsche 2. Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern. Zwei Jahre später führte ihn sein Weg zum SC Freiburg, mit dem er vor genau einem Jahr den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga feierte. "Ich habe das mit Freiburg erlebt, und das war einfach eine schöne Sache", meint Torrejón, der nun "hofft, das wiederholen zu können. Mein Ziel ist es, wieder ganz oben zu spielen. Wenn das mit Union klappt, wäre es perfekt".

Trainingslager, wie es die Berliner momentan in Kremmen abhalten, helfen den neuen Jungs wie Marc Torrejón, sich schnell an die Mannschafts-Kollegen und Abläufe zu gewöhnen. "Wir finden es einfach gut, wenn wir mit dem Team drei Tage lang zusammen sind", sagt Helmut Schulte. "Wir finden außerdem perfekte Bedingungen vor. Schon im vergangenen Jahr waren wir hier und sehr zufrieden. Es herrscht einfach eine entspannte Atmosphäre. Das Hotel ist super, uns werden die Wünsche von den Augen abgelesen. Außerdem ist der Platz in einem sehr guten Zustand." Und ganz nebenbei ist der 1.FC Union in Kremmen ein Verein "zum Anfassen". Die Bindung zu den Fans sei wichtig, meint Schulte. "Deshalb ist es wichtig, hier zu sein. Wir wollen aus Köpenick in die Welt wachsen."

Sonnabendmittag geht es für die Mannschaft zurück nach Berlin zur offiziellen Saisoneröffnung in die Alte Försterei. Ein Stadion, welches bei Neuzugang Marc Torrejón bisher gemischte Gefühle hervorruft. Bei seinen Gastspielen mit Freiburg und Kaiserslautern sei die "Stimmung richtig gut gewesen. Die Unioner Fans waren Weltklasse." Aber: "Ich glaube, dass mein erstes Spiel in der Alten Försterei das kälteste in meiner gesamten Karriere war. Bei Schnee und minus sieben Grad Celsius haben wir 0:2 verloren."