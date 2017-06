Ehrenpatenschaft für das siebte Kind

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Das ist für mich einer der schönsten Termine in den vergangenen Wochen", freute sich Oberbürgermeister Martin Wilke. Im Auftrag des Bundespräsidenten Frank Steinmeier übergab er an Sandra Steller aus Frankfurt die Ehrenpatenschaftsurkunde für das siebte Kind der Familie. Der kleine Caspar ertrug die Prozedur mit einem Lächeln, auch die sechs Geschwister waren mit dabei. Domenik, das älteste Kind, plauderte etwas aus dem Familienleben. "Das ist schon ganz schön viel Trubel zu Hause, besonders am Wochenende ist nicht viel mit ausschlafen. Um halb sieben sind alle wach", erklärt er.