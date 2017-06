Ein Ergebnis gibt es, aber keine Details

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Nachdem der Landkreis Havelland eine verkehrstechnische Untersuchung für die Ortsteile Wernitz, Markee/Markau und Etzin in Auftrag geben hat, sind am Dienstagnachmittag die ersten Ergebnisse durch das beauftragte Planungsbüro vorgestellt worden, allerdings wird die Öffentlichkeit darüber im Unklaren gelassen. An der Beratung nahmen neben Landrat Roger Lewandowski auch die von der Verkehrssituation betroffenen Bürgermeister Detlef Fleischmann (Nauen), Holger Schreiber (Wustermark) und Bernd Lück (Ketzin/Havel) teil.