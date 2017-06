Ideen für Schiene und Auge

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Es sind große Zahlen, mit denen Brandenburgs Wirtschaftsförderer hantieren: 1,1 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr im Land investiert worden. Am Donnerstag hielten sie Rückschau - in einem Vorzeige-Unternehmen in Strausberg.

Steffen Mirtschin schafft mit seiner Firma den Spagat zwischen Grobem und Feinem: zwischen Bahntechnik und Augen-Chirurgie. Für die Bahn hat Hermann Römmler Kunststofftechnik gerade Gehäuse entwickelt für das Drehgestell der Waggons. Aus Kunststoff. "Die wiegen vier Kilo", sagt Geschäftsführer Mirtschin. Die herkömmliche Variante aus Spritzguss ist 40 Kilo schwer. Das Plasteteil soll die Waggons leiser rollen lassen.

Nur ein paar Gramm wiegt hingegen die Spritze für Augen-Operationen, die sich das Unternehmen jetzt patentieren lässt. Doch auf das Gewicht kommt es hier nicht an. Die Kunststoff-Spritze funktioniert im Gegensatz zur Konkurrenz auch ohne Silikonöl wie geschmiert. Weil das Öl nicht mehr gebraucht wird, wird die Gefahr von Verunreinigungen bei OPs gesenkt.

Der Kunststofftechnik-Produzent gehört zu den Betrieben, die von Brandenburgs Wirtschaftsförderung profitieren. Ohne sie hätte sich die Firma ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit nicht leisten können. Insgesamt 755 Unternehmens-Projekte haben die Wirtschaftsförderung Brandenburg WFBB, die Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB, die Fördergesellschaften der Kreise und kreisfreien Städte im vergangenen Jahr betreut. 3847 Arbeitsplätze sind dadurch entstanden. "Das ist eine gute Bilanz", findet Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). Der Jahresbericht ist erstmals nicht in Potsdam vorgestellt worden, sondern in einem märkischen Unternehmen.

Denen geht es gegenwärtig gut: 94 Prozent der Firmen sind nach Umfragen der Industrie- und Handelskammern mit ihrer Geschäftslage zufrieden. Den Aufträgen müssen sie also nicht mehr so hinterherlaufen wie früher. "Jetzt laufen wir den Fachkräften hinterher", meint Minister Gerber. Er appelliert an die Unternehmen auszubilden und weist auch darauf hin, dass Fachkräftemangel zugleich mit Löhnen und Gehältern zu tun habe. Langfristig sieht Gerber die Lösung für das Arbeitskräfte-Problem in einer überalternden Gesellschaft aber in Einwanderung. "Wir brauchen klare Regelungen für Zuwanderung."

Die Strausberger Firma Römmler löst dieses Problem global: Ein Teil der Produktion ist nach Nordafrika ausgelagert, nach Tunesien zum Beispiel. Dort, erzählt Steffen Mirtschin, findet er genug Arbeitskräfte und die Arbeitskosten sind niedriger. In Strausberg werden vor allem die neuen Produkte entwickelt und Prototypen hergestellt. So hat die Firma in die neuartige Spritze eine halbe Million Euro investiert. "Das ist für uns ein Riesending."

Insgesamt haben Brandenburger Unternehmen im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Euro investiert - das sind laut Investitionsbank ILB 34 Prozent mehr als 2015. Auch die Förderung von Innovationen ist gestiegen, wie Tillmann Stenger, Vorstandsvorsitzender der ILB, schildert. Wurden dafür 2015 rund 20 Millionen Euro ausgegeben, war es 2016 das Doppelte. Dass die ostdeutsche Wirtschaft wächst, "spüren wir in unseren Antragszahlen".

Der Kreis Märkisch-Oderland merkt es an wachsenden Einwohnerzahlen in den berlinnahen Kommunen, an einem Zuwachs an Jobs. 5000 Beschäftigte habe man in den vergangenen zehn Jahren hinzugewonnen, sagt Rainer Schinkel, Leiter des Wirtschaftsamts im Landkreis. Und die Gewerbegebiete im Speckgürtel füllen sich. Das Strausberger Gewerbegebiet sei "eines der letzten im S-Bahn-Bereich, wo man noch Flächen unter 50 Euro findet", sagt Andreas Jonas, Geschäftsführer der Wirtschafsfördergesellschaft des Kreises. Die Arbeitslosigkeit liege in Strausberg bei 4,3 Prozent, im Kreis insgesamt bei 6,3 Prozent - in den ländlichen Gegenden allerdings auch immer noch im zweistelligen Bereich.

In den berlinfernen Regionen versucht der Kreis ebenso, die Wirtschaft anzukurbeln. Die Wirtschaftsförderer im Oderland betreuen das inzwischen preisgekrönte Projekt "Green Companies" . Unterstützt werden Existenzgründer, die zum Beispiel einen Hofladen aufbauen, ein Tourismusgewerbe oder eine ökologische Landwirtschaft gründen. Dabei arbeitet der Landkreis unter anderem eng mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Barnim) zusammen.

Auch Römmler Kunststofftechnik kooperiert mit Wissenschaftlern, aus Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft zum Beispiel. Beim Rundgang durch die Produktionshalle im Strausberger Gewerbegebiet zeigt Geschäftsführer Steffen Mirtschin Wirtschaftsminister Albrecht Gerber eine der neusten Ideen seiner Firma: eine Kunststoff-Spitze für Tätowiergeräte. Erste kleine Serien werden in Strausberg hergestellt, künftig sollen die Teile in Nordafrika montiert werden. Gibt es dort aber Probleme, müssen Mitarbeiter aus Strausberg schnell mal übers Mittelmeer fliegen können. "Wir brauchen dringend den Flughafen", appelliert Mirtschin an Gerber. Dass der BER noch nicht in Betrieb ist, "ist für uns eine Katastrophe".