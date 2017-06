Ein Müllhaufen und sein Sammler

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Zittau (MOZ) Wenn Nicolas Dahlke in Burig zur Spree an die Badestelle mit der Affenschaukel geht, fällt ihm immer noch ein Taschentuch, ein Kronkorken oder der Rest einer Plastetüte auf. Dabei hat der 17-jährige Abiturient vor rund drei Wochen eines Nachmittags in einer spontanen Aufwallung einen Handkarren gepackt und den Müll rund um die Badestelle aufgesammelt und abtransportiert. Im Garten der Eltern kippte er die vielen Plastikflaschen und -tüten aus und legte sich selbst daneben. Sein Vater Roland stellte sich auf eine Leiter und machte von oben das nebenstehende Foto - ein beeindruckendes und zugleich bedrückendes Zeugnis davon, wie achtlos viele Menschen ihren Müll in die Landschaft werfen.

Der Müll und sein Sammler: Nicolas Dahlke legte sich für dieses ungewöhnliche Foto auf dem elterlichen Grundstück neben all den Unrat, den er an der Spree gesammelt hatte.

Der Handwagen hatte gar nicht ausgereicht, Nicolas Dahlke musste sich den Müll zum Teil noch unter den Arm klemmen. Besonders schockiert hat den umweltbewussten jungen Mann die Tatsache, dass der Unrat teils schon unter dicken Laubschichten lag, teils regelrecht mit der umgebenden Natur verwachsen war. Nicolas Dahlke sieht die Gefahr, dass solcher Müll, unmittelbar am Flussufer, irgendwann auch ins Wasser gerät, flussabwärts befördert wird und irgendwann in den Weltmeeren und in der Nahrungskette von deren Bewohnern landet. Umweltschutz fängt eben an der eigenen Haustür an.

Nach der Veröffentlichung des Fotos auf einer örtlichen Internet-Seite bekam Nicolas Dahlke rasch ein, zwei Reaktionen - aber nicht allzu viele. Der frisch gebackene Abiturient eines Köpenicker Gymnasiums strebt jetzt ein Freiwilliges Ökologisches Jahr an. Den Müll hat die Familie inzwischen peu à peu entsorgt oder der Wiederverwertung zugeführt.