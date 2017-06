Rasten wie ein preußischer König

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen/Altglietzen (MOZ) Der "Frühstücksstein" an der Bundesstraße 158 zwischen Altglietzen und der Neuenhagener Kreuzung ist mit einer Gedenktafel in deutscher und polnischer Sprache versehen worden, die am Donnerstag übergeben wurde. Deshalb trafen sich dort Reinhardt Stuhr, Vorstand Zentrale Dienste des Landesbetriebs Straßenwesen aus Hoppegarten, Marc Balke, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei Bad Freienwalde, und Reinhard Schmook, Leiter des Oderlandmuseums, der den Text verfasst hat. Auszubildende der Straßenmeisterei hatten den Stein neben dem Radweg aufgestellt, die Fläche davor gepflastert und mit drei Natursteinen versehen, die an einen Tisch mit zwei Hockern erinnern. Sie laden Radfahrer dort zur Rast ein.