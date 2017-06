Hundeauslaufgebiete im Wald geplant

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583360/

"Ein kommunaler Wald sollte ein Wald für die Bürger sein", begründete Weber sein Vorhaben, das er am Mittwoch im Hauptausschuss der Stadt vorstellte. In anderen Bundesländern, auch an einigen Stellen im Berliner Stadtwald, gebe es diese Möglichkeit bereits; mit Fürstenwalde handele es sich in Brandenburg um ein Pilotprojekt.

Da die Einzäunung im Wald nur zum Schutz von Forstkulturen genehmigungsfrei ist, stellt der Fürstenwalder Stadtforst jetzt einen Antrag bei der unteren Forstbehörde in Erkner. Drei jeweils zwischen einem und zwei Hektar große Flächen soll sie als Hundeauslaufgebiete genehmigen: im Waldstück am Amselweg in Palmnicken, an der Leistikowstraße sowie an der verlängerten Frankfurter Straße.

Stadtförster Matthias Weber rechnet damit, noch in diesem Jahr eine erste Fläche für leinenlose Hunde freizugeben. Kosten zwischen 3000 und 3500 Euro pro eingezäuntem Hektar seien damit verbunden. Bedenken der Ausschussmitglieder, dass etwa Wildtiere oder Spaziergänger durch die Hunde gestört würden, bemühte sich Weber zu entkräften. Für andere Tiere seien die Hunde unbedenklich und den Ausläufen einfach entwischen könnten sie ebenfalls nicht.