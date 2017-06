Baumbestand im Amt Gransee digital erfasst

artikel-ansicht/dg/0/

Und siehe da, Stechlin verfügt prozentual gerechnet über die meisten alten und historischen Bäume. Was auch in Sachen Tourismus von nicht geringer Bedeutung ist, wie Stechlins Bürgermeister Wolfgang Kielblock (Heimatverein Dollgow) anmerkte. Allerdings liege das Hauptaugenmerk des mit dem Kataster betrauten Amtsmitarbeiters Sebastian Honl eindeutig darauf, Schaden von den Bürgern und Gütern abzuwenden. "Man sieht es eben den Bäumen nicht an, wenn sie innen bereits krank oder verfault sind", erklärte Kielblock.

Dass nun viele Gemeinden im Land Brandenburg sämtliche Bäume auf ihrem Territorium begutachten, ist einer Warnung des Versicherers der Kommunen zu verdanken, des Kommunalen Schadensausgleiches (KSA). Falls dieses Kataster nicht existiert, riskiert die Gemeinde bei Schadensfällen den Verlust der Haftpflicht-Versicherung, erläuterte Stege. Hintergrund sind entsprechende Urteile des Bundesgerichtshofes.

Honl betonte denn auch: "In Schadensfällen haftet der Baumeigentümer", somit sei die Kontrolle der Bäume eine "unabwendbare Kernaufgabe", erklärte Honl.

Untersucht werden deshalb die Bruch- und Standsicherheit der Bäume, von denen es im gesamten Amtsbereich 24 913 Stück gibt. 36 Prozent davon sind noch jung, 20 Prozent werden als reif angesehen, 44 Prozent hingegen befinden sich bereits in der Alterungsphase, was bedeutet, diese Bäume sind etwa 50 bis 80 Jahre alt oder älter. Klare Sache, dass ältere Gewächse anfälliger für Schäden sind. Deshalb werden die Kontrollen bei ihnen intensiviert, vor allem, wenn sie an stärker genutzten Straßen stehen oder in belebten Grünanlagen, auf Spielplätzen, in Kitas, Schulen oder auf Sportanlagen- überall dort also, wo viele Menschen zusammenkommen. Bei Bäumen der höchsten Alterungsphase in solcher Umgebung bedeutet das, der Baum muss einmal jährlich in Augenschein genommen werden.

Honl versäumte es nicht, den Gemeindevertretern seine Herangehensweise als zertifizierter Baumkontrolleur während einer Begutachtung zu erklären. Und er lenkte das Augenmerk auf die Kontrollzonen, wonach die Stadt Gransee und einige Ortsteile in der Zone Südost über rund 6 400 Bäume verfügt. Nordöstlich von Gransee und in Großwoltersdorf wurden etwa 5 600 Bäume erfasst, im Sektor Südwest (Sonnenberg und Schönermark) gibt es 6 000 Gewächse, die Bestandteil des Katasters wurden.

Doch allein in der Kontrollzone Nord-West, die vor allem die Gemeinde Stechlin umfasst, befinden sich laut dem Kataster-Bericht 6 834 Bäume. Bemerkenswert ist auch die Anzahl der Straßenbäume, auf die wegen der Verkehrssicherung ein besonderes Augenmerk gelegt werden muss - es sind fast 14 000 Bäume.

Nicht zuletzt wegen des umfangreichen Kriterien-Katalogs bei der Beurteilung eines Baumes, den Honl vor allem aus juristischen Gründen berücksichtigen muss, hat das Amt Gransee und Gemeinden modernste Technik eingesetzt - und sämtliche Daten digital erfasst. Tatsächlich gibt es somit von jedem untersuchten Baum einen ausführlichen Datensatz, der sämtliche Aspekte der Untersuchung widerspiegelt und eine "rechtssichere Archivierung" ermöglicht.

Doch was für Bäume wachsen nun eigentlich in Stechlin? Überraschend hat die Robinie mit einem Anteil von 32 Prozent die Nase vorn, gefolgt von der Linde mit 24 Prozent. Auf lediglich neun Prozent Anteil kommt die Eiche.