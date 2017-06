Polizeibericht Oranienburg vom 22.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Anwohner alarmierten am Dienstag um 15.45 Uhr die Polizei, weil sie drei Kinder auf der Bahnbrücke an der Bernauer Straße beobachtet hatten. Die Bundespolizei ordnete daraufhin sofort eine sogenannte Langsamfahrt für Züge auf diesem Gleisabschnitt an. Die acht, neun und zehn Jahre alten Kinder wurden dann von den Anwohnern von den Gleisen geholt und von der Polizei an die Eltern übergeben. Eltern und Kinder erhielten eine Belehrung über die Gefahren. Das Betreten der Gleise ist streng verboten. Die Kinder sollen sich künftig einen sicheren Spielort suchen.

Leicht verletzt

Oranienburg. In der Bernauer Straße fuhr eine 51-jährige Autofahrerin auf einen vor ihr fahrenden Pkw auf. Danach klagte die Beifahrerin des vorderen Pkw über Schmerzen im Nackenbereich. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 1 000 Euro. Beide Fahrzeuge konnten ihre Fahrt aber fortsetzen.

Zusammenstoß auf Parkplatz

Oranienburg. Am Dienstag gegen 14 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Oranienparks in der Friedensstraße zu einem Unfall. Der Fahrer eines Honda fuhr beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen abgestellten Volkswagen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 4 000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.