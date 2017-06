Finanzamt für 620000 Euro versteigert

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Fürstenwalde (MOZ) Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert vier Mal jährlich Immobilien aus ganz Deutschland in Berlin. Am Donnerstag wechselte dort das ehemalige Fürstenwalder Finanzamt für 620000 Euro den Besitzer. Den Zuschlag erhielt ein privater Käufer übers Telefon.

Stand schon länger zum Verkauf: Das ehemalige Fürstenwalder Finanzamt an der Beeskower Chaussee ist seit November 2015 ungenutzt. Nun wurde es von der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin für 620 000 Euro an einen anonymen Bieter versteigert. © MOZ/Sandra Jütte

Durch den holzgetäfelten Veranstaltungsraum des Abba Berlin Hotels nahe des noblen Kurfürstendamm wabert ein permanentes Gemurmel. Der hell erleuchtete Saal ist voll besetzt. Manche der Interessenten verschiedenster Nationalitäten müssen sogar stehen. "286 000 Euro zum Ersten. Gibt es ein höheres Gebot?", ruft Auktionator Michael Plettner, während er den Hammer auf den Resonanzblock sausen lässt. Diese Frage wird er in beeindruckendem Tempo noch 26 Mal stellen, bevor das erste Objekt unter den Hammer kommt: ein vermietetes Mehrfamilienhaus in Forst (Lausitz), das 400 000 Euro bringt.

Insgesamt 96 Immobilien aus zehn deutschen Bundesländern und Spanien werden Donnerstag und heute von der Deutschen Grundstücksauktion AG versteigert - darunter auch 39 Objekte aus Berlin und Brandenburg. "Dabei handelt es sich nicht um Zwangsversteigerungen", betont Stefan Powels, Leiter für Unternehmenskommunikation. Rund zwei Drittel der Objekte würden von Privatpersonen zum Verkauf angeboten, ein Drittel stamme aus öffentlicher Hand - alles freiwillig. So auch das ehemalige Finanzamt in der Beeskower Chaussee 12 in Fürstenwalde. Seit November 2015 steht der sanierte Gebäudekomplex auf dem 15 883 Quadratmeter großen Grundstück leer. Die Zuständigkeit übernahm das Finanzamt Frankfurt. Das Land Brandenburg hatte als Eigentümer vorab erfolglos versucht, es für 750 000 Euro zu veräußern.

Dafür geht am Donnerstagmittag alles ganz schnell: Für die Mindestsumme von einer halben Million Euro liegt bereits bei Auktionsbeginn ein Angebot vor. In Fünftausender-Schritten liefern sich Bieter im Saal einen Wettstreit mit einem anonymen Interessenten aus Deutschland, der übers Telefon mithört. Dieser erhält schließlich für 620 000 Euro den Zuschlag. Seinen Namen und seine Pläne mit der Immobilie will er nicht nennen.

Ob der Kauf tatsächlich gültig ist, wird sich erst bis zum 31. Oktober entscheiden. Noch fehlt eine Zustimmung des Brandenburgischen Finanzministeriums, die für die erfolgreiche Übertragung bis zu diesem Datum abgegeben werden muss. Üblicherweise gehen Bieter mit einem Höchstgebot einen sofort bindenden Kaufvertrag ein.

Nach Informationen der MOZ hat auch der Landkreis Oder-Spree, der auf dem Nachbargrundstück einen Neubau der Spreeoberschule plant, im Vorfeld Interesse an der Immobilie gezeigt. Ein Vertreter ist am Donnerstag jedoch nicht in Berlin."Für das, was wir momentan planen, brauchen wir keine zusätzliche Fläche", sagt Pressesprecher Mario Behnke. Daher sei das Objekt aktuell nicht interessant gewesen. Er bestätigte aber, dass es Gespräche mit der Stadt Fürstenwalde über ein gemeinsames Schulzentrum an der Beeskower Chaussee gebe, um die Grundschulen der Stadt zu entlasten. "Bevor man da nicht zu einem konkreten Ergebnis gekommen ist, wird man aber nichts auf Vorrat kaufen."

Heute kommt ein Objekt aus Heinersdorf unter den Hammer: Für das ehemalige Kulturzentrum an der B5 müssen mindestens 5000 Euro geboten werden.