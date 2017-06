Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 22.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bundespolizisten haben Dienstagnacht ein in Köln gestohlenes Wohnmobil auf der Autobahn sichergestellt. Ein 44-Jähriger war mit dem Fahrzeug in Richtung Grenze unterwegs, als eine Streife es an der Anschlussstelle Müllrose kontrollierte. Am Schloss der Fahrertür und Sicherungskasten entdeckten die Beamten Manipulationen. Im Zündschloss steckte ein mechanisches Überdrehwerkzeug. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Gesuchter Dieb saß im Linienbus

In einem Linienbus auf der Autobahn haben Bundespolizisten einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der Bus, der in Richtung Berlin unterwegs war, wurde an der Anschlussstelle Briesen kontrolliert. Unter den Fahrgästen befand sich ein 42-jähriger Pole, nach dem die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth suchte. Ihm wird vorgeworfen, im November 2014 zwei Sattelzugmaschinen der Marke Daimler-Benz im Wert von 300 000 Euro von einem Firmengelände in Bayern entwendet zu haben.

Gegen geparktes Auto gestoßen

Mit ihrem VW ist am Dienstagmorgen eine Autofahrerin auf dem Parkplatz an der Müllroser Chaussee gegen einen geparkten Wagen gestoßen. Das teilte sie selbst der Polizei mit. Beide Autos blieben fahrbereit. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Wasserdampf löst Brandalarm aus

Mit mehreren Fahrzeugen rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch zum Klinikum aus. Doch vor Ort stellte sich heraus, dass der Feueralarm durch Wasserdampf von einem defekten Getränkewagen ausgelöst worden war.

Geblitzt wird heute am Buschmühlenweg in Richtung Weinberge.

Feuerwehr

Blitzer