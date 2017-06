Polizeibericht Freienwalde vom 22.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. An der Kreuzung B 167 und B 158 ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Zwei Pkw waren auf der Strecke zusammengestoßen, die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt bei rund 10 000 Euro.

Ladendieb stößt Angestellte weg

Wriezen. In einem Verbrauchermarkt an der Freienwalder Straße in Wriezen wollte ein junger Mann am Dienstag um 21 Uhr eine Bierflasche stehlen. Doch eine Mitarbeiterin stellte sich ihm in den Weg. Er stieß sie weg und flüchtete. Die Suche nach dem Dieb blieb ohne Erfolg.