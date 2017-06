Polizeibericht Eberswalde vom 22.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Mit brachialer Gewalt hat ein Ladendieb in Eberswalde versucht zu flüchten. Der 25-Jährige war am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Eberswalder Straße dabei beobachtet worden, wie er Waren in seinen Rucksack steckte und ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte. Als er daraufhin angesprochen wurde, warf er eine Flasche nach dem Personal. Dabei wurde die verglaste Eingangstür beschädigt. Der Mann wurde trotz aller Gegenwehr ergriffen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und natürlich Ladendiebstahls ermittelt.

Zeugen nach Unfallgesucht

Eberswalde. Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Straße zwischen Spechthausen und Eberswalde, bei der eine Jugendliche verletzt wurde, hofft die Polizei bei ihren Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 17-Jährigen, die auf einem Yamaha-Leichtkraftrad unterwegs war, gegen 14.15 Uhr in einer Linkskurve kurz hinter Spechthausen ein schwarzes Auto auf ihrer Spur entgegengekommen. Die junge Frau wich nach rechts aus, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Noch liegen keine Hinweise auf den schwarzen Wagen vor. Zeugen, die ihn oder den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03338 3610 zu melden.

Zwei Fahrerschwer verletzt

Werneuchen. Bei der Kollision zweier Autos sind am Mittwochvormittag in Werneuchen die zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ihre Wagen waren gegen 10 Uhr auf der B 158 an der Ecke Schönfelder Weg zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber brachte beide Männer ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen rund eineinhalb Stunden gesperrt. Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden.