Polizeibericht Schwedt vom 22.06.2017

Angermünde. Nach einer Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 17-jährigen Angermünder. Er wird verdächtigt, am Dienstagmorgen einen gleichaltrigen afghanischen Asylbewerber in einem Bus getreten zu haben. Nach jetzigen Erkenntnissen sieht die Polizei keinen fremdenfeindlichen Hintergrund. Für die Tat gäbe es vielmehr „zwischenmenschliche Motive“, so ein Polizeisprecher. Die Untersuchungen dauern an.

Mädchen stehlenKosmetik

Prenzlau. Beim Ladendiebstahl sind zwei 11 und 14 Jahre alte Mädchen in Prenzlau erwischt worden. In einem Geschäft in der Friedrichstraße hatten sie sich am Dienstagabend mit Kosmetikartikeln eingedeckt. Die Sicherungssysteme an der Ware lösten Alarm aus.