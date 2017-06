Polizeibericht Strausberg vom 22.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. In einem Hausflur Am Försterweg brannte am Dienstagabend ein Kinderwagen. Dabei verrußte das Treppenhaus und der Kinderwagen wurde zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand und sorgte für die Lüftung im Treppenhaus. Die Wohnungen blieben bewohnbar. Eine Mieterin und ihr Kind wurden im Rüdersdorfer Krankenhaus wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ambulant behandelt. Der Schaden beträgt geschätzte 2500 Euro.

Dreimal Enkeltrick probiert

Neuenhagen. Eine Frau rief Dienstagnachmittag bei drei Rentnerinnen in der Darßstraße, Platanenallee und Kantstraße an. Sie gab sich als Cousine, Nichte und ehemalige Arbeitskollegin aus. In allen drei Fällen benötigte sie dringend Bargeld, welches sie wegen eines angeblichen Hauskaufes haben wollte. Doch die angerufenen Frauen durchschauten die Tricks der Anruferin und beendeten das Telefonat.

Diebinnen im Schuhgeschäft

Hoppegarten. Zwei unbekannte Frauen bedienten sich Dienstagvormittag in einem Schuhgeschäft im Hönower Weg. Mit vier Paar Schuhen verließen sie, ohne zu zahlen, das Geschäft. Eine Verkäuferin wurde beim Verlassen beiseite geschubst. Der Schaden liegt bei 190 Euro.

Altkleider-Diebe festgenommen

Petershagen-Eggersdorf. In der Nacht zum 21. Juni kontrollierte die Polizei Am Fuchsbau drei Männer, die sich im Schutz der Dunkelheit am Altkleidercontainer zu schaffen machten. In ihrem Kleintransporter lagerten 48 Plastiksäcke mit Altkleidern, die sichergestellt wurden. Die drei Männer zwischen 17 und 56 Jahren wurden festgenommen.

Cannabispflanzen in der Großen Straße

Strausberg. Die Polizei entfernte Dienstag 154 Cannabispflanzen in der Großen Straße aus Blumenkübeln. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Wildwuchs handelte.