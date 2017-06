Polizeibericht Bernau vom 22.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583372/

Eberswalde. Mit brachialer Gewalt hat ein Ladendieb in Eberswalde versucht zu flüchten. Der 25-Jährige war am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Eberswalder Straße dabei beobachtet worden, als er Waren in seinen Rucksack steckte und – ohne zu bezahlen – den Laden verlassen wollte. Als er daraufhin angesprochen wurde, warf er eine Flasche nach dem Personal. Dabei wurde die verglaste Eingangstür beschädigt. Der Mann wurde trotz aller Gegenwehr ergriffen.

Zeugen nach Unfallgesucht

Spechthausen. Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Straße zwischen Spechthausen und Eberswalde, bei der eine Jugendliche verletzt wurde, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 17-Jährigen, die auf einem Yamaha-Leichtkraftrad unterwegs war, in einer Linkskurve kurz hinter Spechthausen ein schwarzes Auto auf ihrer Spur entgegengekommen. Die junge Frau wich nach rechts aus, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03338 3610 zu melden.

Nur noch heute müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen an der Zepernicker Chaussee in Bernau einstellen. Dann rücken am Abend die Baumaschinen ab, die Durchfahrt nach Zepernick wird wieder möglich sein. Im September erfolgt dann wieder eine Sperrung der Durchfahrt.

Verkehrstipp