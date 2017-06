Polizeibericht Seelow vom 22.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow. Haarscharf an der Grenze zur absoluten Untüchtigkeit war eine PKW-Fahrerin, die am Mittwoch gegen 4.40 Uhr in der Frankfurter Straße aus dem Verkehr gezogen wurde. Die 37-Jährige pustete einen Wert von 1,09 Promille. Trotzdem kam sie um eine Blutprobe nicht herum. Deren Auswertung wird Aufschluss darüber geben, ob sie die Messlatte von 1,1 Promille doch noch gerissen hat.

Diebe stehlen aus Kleider-Containern

Petershagen-Eggersdorf. In der Nacht zum Mittwoch haben Polizisten in Eggersdorf einen Kleintransporter und drei Männer kontrolliert. Sie hatten sich im Schutz der Dunkelheit am Altkleidercontainer zu schaffen gemacht. Im Transporter lagen 48 Plastiksäcke mit Altkleidern. Die drei Männer im Alter von 56, 24 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Ermittelt wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.