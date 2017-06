Polizeibericht Neuruppin vom 22.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Für einen 32-Jährigen war am Dienstag die Fahrt mit einem Kleintransporter samt Hänger in Fehrbellin vorbei. Die Polizei kontrollierte den Mann an der Gewerbestraße und stellte fest, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für sein Gespann hat. Zudem wurde nach dem Kleinlaster gefahndet, weil die Haftpflichtversicherung fehlte.

Seitlich kollidiert

Rheinsberg (RA) Pech an der Ampel: An der Rheinsberger Schlossstraße standen am Dienstag eine 37-Jährige mit ihrem Opel und ein 28-Jähriger mit seinem Lkw nebeneinander. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide los und stießen seitlich zusammen. Schaden: rund 400 Euro.